الأمير للنواب: عززوا أمن واستقرار الوطن وأخذ العبر حول ما يجري في دول المنطقة

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:48 20/10/2019 حدث بتاريخ: 13:48 20/10/2019

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والسادة أعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال 141 والذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا.

هذا وقد زودهم سموه رعاه الله بتوجيهاته السامية وحثهم على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة مؤكدا سموه لهم ضرورة استذكار النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على وطننا والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم.

معربا سموه عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم عددا من الوزراء وذلك للسلام على سموه حفظه الله.