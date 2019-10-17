"الجمارك" تضبط 2000 دينار كويتي مزورة من فئة الـ100 فلس

العملات المزورة المضبوطة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 17/10/2019 حدث بتاريخ: 16:04 17/10/2019

في قضية غريبة وتعد الأولى من نوعها وتتعلق بمحاولة تهريب وضخ عملة نقدية معدنية كويتية من فئة الـ100 فلس الى السوق المحلي، وجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتحفظ على ماقيمته 2000 دينار من تلك العملات المزورة والتواصل مع الأجهزة الأمنية والمالية في الدولة لإخطارهم بعملية تهريب تلك العملة المعدنية المزورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وجنائية.

وكان رجال المستودعات الجمركية فى الجمرك الجوي اشتبهوا في محتوى طرد قادم من دولة آسيوية عبر احدى شركات الشحن، ويزن الطرد نحو 127 كيلو وبفتح الطرد تبين ان محتوياته هي عملات نقدية معدنية من فئة الـ100 فلس المقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل غير المختصين.

هذا، واشاد المستشار الجلاوي بيقظة وكفاءة جميع رجال المنافذ الجمركية ووقوفهم سداً حيال جميع محاولات تهريب المواد المحظورة.