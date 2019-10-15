الاطفاء: آليات ومضخات جديدة استعداد لموسم الأمطار

بعض معدات الإنقاذ البحري المعروضة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 15/10/2019 حدث بتاريخ: 13:39 15/10/2019

دشنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الثلاثاء ورشة لصيانة الاليات والمعدات القديمة الخارجة عن الخدمة والعمل على اعادة تصنيعها بهدف توفير المال العام.

واكد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد في كلمة القاها في حفل اقامتة الادارة بمناسبة استعراض الاليات الجديدة استعداد وجاهزية (الاطفاء) لاستقبال موسم الأمطار المقبل على البلاد.

وذكر المكراد ان هناك آليات ومضخات جديدة متوقع وصولها خلال اسبوعين وذلك ضمن خطة استعداد الاطفاء لموسم الامطار معربا عن فخره واعتزازه بوجود كوكبة مميزة من الكوادر الوطنية من الضباط والافراد والمدنيين في الادارة العامة للاطفاء.

واشار الى تخصيص ارض لاقامة نادي خاص لجميع رجال الاطفاء من افراد وضباط في منطقة المسيلة تقديرا لدورهم وجهودهم الكبيرة مبينا انه تم اعتماد الارض من قبل المجلس البلدي وستسلم للادارة قريبا.