الوزير الصالح : "المناقصات" حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الوزير أنس الصالح مستقبلا مجموعة رواد الاعمال

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:06 09/10/2019 حدث بتاريخ: 13:06 09/10/2019

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح حرص الجهاز المركزي للمناقصات العامة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واشراكها في المناقصات التي تطرحها الدولة عبر الجهاز.

وأضاف الصالح في بيان صحفي عقب لقائه مجموعة رواد الاعمال الذين قدموا مقترحاتهم ورؤيتهم للائحة التنفيذية للتعديلات التي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل "عصبا رئيسيا" للاقتصاد الوطني.

واعرب عن ترحيبه بالاقتراحات التي قدمتها مجموعة رواد الاعمال مبديا موافقته على مشاركتهم مع الجهاز في اعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

واكد الصالح ضرورة تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات الأخيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.