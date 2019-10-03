تأكيدا لخبر "كويت نيوز"/ مكافحة الفساد: نحقق بصفقة عقارية طرفها نائب حالي

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:42 03/10/2019 حدث بتاريخ: 22:42 03/10/2019

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" على لسان المتحدث الرسمي الدكتور محمد بوزبر ـ الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، أنه انطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم 2 / 2016 ولائحته التنفيذية في متابعة ورصد كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو مجلس أمة حالى.

وستقوم الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشاؤها والماده 44 من لائحتها التنفيذيه، بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، والطلب من لجنة الفحص المختصة إعادة فحص مكونات اقرارات الذمة المالية ذات الصلة.

وتدعوا نزاهة من جانبها كافه من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحه هذه المعلومات التقدم الى مقر الهيئه مع كفالة سريه البلاغات وما يستتبع ذلك اذا اقتضى الامر من اجراءات تطبيق حمايه المبلغين والشهود.