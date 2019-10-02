السكنية: تحسن وزيادة معدلات الإنجاز في عقد المقاول الصيني في المطلاع

اجتماع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان مع المقاول الصيني

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:27 02/10/2019 حدث بتاريخ: 16:27 02/10/2019

قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس / بدر الوقيان بزيارة دورية لمشاريع مدينة المطلاع السكنية يوم الأربعاء 2 اكتوبر 2019 يرافقه نائب المدير العام لشئون التنفيذ المهندس / علي الحبيل - للوقوف على سير العمل بهذه المشاريع وتذليل أية معوقات تحول دون الإنتهاء من إنجازها في المواعيد المحددة .

وقد تفقد الوقيان سير العمل في العقد الأول المتضمن أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية والذي يسير بصورة جيدة ومعدلات التنفيذ متقدمة عن البرنامج الزمني المعتمد .

كما تفقد الوقيان بصورة خاصة العقود الثلاثة لتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد ( 28288 ) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية ، حيث تبين أن سير العمل في العقد الثاني والخاص بتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد ( 18519 ) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالضواحي الثمان ( N5 N12 ) قد بدأ بالتحسن وزادت معدلات الإنجاز فيه نتيجة قيام الشركة بالبدء في تنفيذ التعهدات الخطية التي التزمت بها الشركة بجمهورية الصين الشعبية من خلال رئيسها التنفيذي حيث تمت زيادة معدلات توريد المعدات والعمالة والمواد والإسفلت للمشروع ، كما تمت زيادة أعداد مقاولي الباطن ومصانع الإسفلت المشاركة في تنفيذ الأعمال .

وقد حث المدير العام مقاول العقد الثاني بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة معدلات الإنجاز الشهرية ضماناً لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتقليص مدة التأخير والمؤسسة لن تتوان في إتخاذ جميع الإجراءات الواردة في مستندات العقد في حالة أي تهاون أو تقصير من قبل المقاول في الوفاء بتعهداته والتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد .

كما تفقد الوقيان سير العمل في ( 4 ) عقود لتنفيذ عدد ( 4 ) محطات كهرباء رئيسية جهد ( 400 ك.ف) التي يسير تنفيذ الأعمال فيها بصورة جيدة وبمعدلات متقدمة عن الواردة ببرامجها الزمنية .

كما تفقد مدير عام المؤسسة سير العمل في ( 3 ) عقود أخرى لتنفيذ ( 24 ) محطة تحويل رئيسية ( 132/11 ك.ف ) وقد تبين أن الأعمال تسير بصورة جيدة ومتقدمة عن البرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ تلك المحطات ، وتضمنت الجولة أيضا تفقد سير العمل في ( 3 ) عقود لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد ( 400 ك.ف ) وهي الآن في المرحلة التحضيرية .

وأطلع مدير عام المؤسسة على مراحل تسليم مواقع تنفيذ ( 4 ) عقود لإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية في الضواحي [N10 ] & [N11 ] & [ N7 & N8 ] & [ N6 & N9 ] والتي تمثل تنفيذ المرحلة الأولى من المباني العامة لمدينة المطلاع السكنية بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذها في مواعيد تتزامن مع إنتهاء المواطنين من بناء قسائمهم السكنية ، وبالتوافق مع نسبة الإشغال في المدينة بغية توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتشمل تلك العقود إنجاز عدد ( 6 ) روضة أطفال و ( 3 ) مدارس ابتدائية بنين و ( 3 ) مدارس ابتدائية بنات و ( 2 ) مدرسة متوسطة بنين و ( 2 ) مدرسة متوسطة بنات و ( 2 ) مدرسة ثانوية بنين و ( 2 ) مدرسة ثانوية بنات و ( 24 ) مسجد محلي وسكن إمام و ( 20 ) مجموعة محلات تجارية و ( 1 ) فرع غاز و ( 1 ) مركز صحي تخصصي بالإضافة إلى عدد ( 2 ) مركز ضاحية تضم عدد ( 2 ) مبنى مركز تنمية المجتمع ، ( 2 ) مبنى للوحدة الاجتماعية ، و ( 2 ) مبنى ســـوق مركزي رئيسي ، و ( 2 ) مبنى مركز صحـــي عــام ، ( 2 ) مبنى مركز إسعــاف فرعي ، ( 2 ) مسجـــد جامع وسكــن إمـــــام ومـــؤذن ، ( 2 ) مبنـــى البريـــــد ، ( 2 ) مبنى البلديـــة ، ( 2 ) مبنى مخفر الشرطة ، ( 2 ) مبنى خدمة المواطن .

وتجدر الإشارة الى أن المؤسسة قامت مؤخرا بطرح عدد (6) مناقصات لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات جهد ( 132/11 ك.ف ) حيث سيتم التوقيع على عقودها خلال شهر أكتوبر الحالي .