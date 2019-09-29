الشؤون: مستحقو لطلبات المساعدات الاجتماعية لم يحدثوا بياناتهم منذ مايو الماضي

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:58 29/09/2019 حدث بتاريخ: 14:58 29/09/2019

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية عبدالعزيز شعيب عن انخفاض عدد غير المحدثين لبياناتهم من مستحقي المساعدات الاجتماعية الى 1130 مواطنا من اصل 6000 حالة منذ شهر مايو الماضي.

واضاف شعيب في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الوزارة تقوم حاليا بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتسريع وتيرة تحديث بيانات الاعداد المتبقية من المستحقين ولتسهيل اجراءات صرفها في اقرب وقت وذلك بعد اعتماد البيانات الجديدة من قبل لجنة المساعدات.

واوضح ان الوزارة تقدر جميع الحالات الانسانية ولا تقبل المساس بمستحقاتها او التسبب في اي مشاكل لها لذلك طالبت المستحقين للمساعدات من غير المحدثين لبياناتهم ان يسارعوا بالتحديث مشيرا الى ان عددهم كان 6000 حالة في شهر مايو الماضي وتم منحهم مهلة مرتين منذ ذلك التاريخ وحتى شهر اغسطس.

ولفت الى ان اغلب الحالات استجابت لنداء الشؤون واستفادت من المهلة مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراء نحو صرف المساعدات لهم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

واكد شعيب ان الوزارة لا تسعى الى وقف صرف اي مساعدة الا ان هناك قوانين وضوابط تحكم صرف هذه المساعدات وجهات رقابية تسجل المخالفات على الوزارة في حال صرفها المساعدات بدون وجه حق.

وافاد ان اجمالي المساعدات السنوية يبلغ نحو 280 مليون دينار (نحو 917 مليون دولار كويتي) تصرف لاكثر من 44 الف مستفيد.

وذكر ان الوزارة ماضية في استكمال مشروع الميكنة بشكل عام وميكنة قطاع الرعاية الاسرية بشكل خاص واتمام الربط الالكتروني بينها وبين الجهات المعنية لتطوير آلية صرف المساعدات الاجتماعية.