أمير البلاد للمبارك: تصنيف الكويت في "سهولة الأعمال" انجاز حكومي مستحق

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:55 28/09/2019 حدث بتاريخ: 11:56 28/09/2019

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيرا سموه حفظه الله الى ان حصول دولة الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي مضيفا سموه رعاه الله ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لكافة الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين الكرام سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.

وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيدا سموه بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته دولة الكويت ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.