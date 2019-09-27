الوزير الصالح: جهود حثيثة قامت بها الجهات الحكومية انعكست بإعلان تقرير مجموعة البنك الدولي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:28 27/09/2019 حدث بتاريخ: 17:28 27/09/2019

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه منذ تبنى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر عام 2013 قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم بإعلان تقرير مجموعة البنك الدولي.

وتوجه الوزير الصالح بالشكر إلى "جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإلى شركائنا في النجاح والإنجاز مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية".