التربية: استلام 17 مدرسة جديدة من "السكنية" وجاري تنفيذ 52 مدرسة في المدن الجديدة

وزارة التربية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:09 23/09/2019 حدث بتاريخ: 14:09 23/09/2019

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين أن القطاع سيقوم بطرح ثمانية مشاريع جديدة بمختلف محافظات دولة الكويت لخدمة العملية التعليمية.

ونوه الياسين إلى أنه تم انجاز وتنفيذ 9 مشاريع جديدة لروضات ومدارس لمختلف المراحل التعليمية، واستلام 17 مدرسة للعام الدراسي 2018/2019 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وجاري تنفيذ 52 مدرسة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمدن الجديدة، لافتاً إلى أن العمل جاري بالقطاع على تنفيذ المشاريع الإنشائية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى متابعة واستلام المشاريع الخاصة بالوزارة التي تم تنفيذها عن طريق جهات حكومية أخرى كوزارة الأشغال والإسكان بالمدن الجديدة.

وأشار م. الياسين إلى أن وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تقوم بتنفيذ سياسة الترشيد عن طريق استخدام الأنظمة الحديثة الموفرة للطاقة الكهربائية، منوهاً إلى تطبيق نظام الخلايا الشمسية لأول مرة في روضة ابن حيان التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، مؤكداً اهتمام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بإجراءات الأمن والسلامة للعاملين بجميع المواقع التابعة للمشاريع.

وأردف قائلاً : يقوم قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بإدخال كافة الأساليب الحديثة في تنفيذ المشاريع الجديدة التي تسعى إلى تطوير العملية التعليمية، كما تم توقيع عقد صيانة شاملة لمنطقة حولي التعليمية.