الرئيس المبارك لطلبة الولايات المتحدة: امتلاك العلم يحقق حلم الآباء في بناء دولة عصرية

ممثل سمو الامير يستقبل عددا من ابنائه الطلبة الدارسين بأمريكا

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:44 23/09/2019 حدث بتاريخ: 13:44 23/09/2019

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمى بمقر اقامته في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية اليوم عددا من ابنائه طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الامريكية.

وفي بداية اللقاء طمأن سموه أبناءه على صحة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بعد الفحوصات الطبية ونتائجها التي تكللت بفضل من الله ورعايته بالتوفيق والنجاح.

وعبر سموه عن سعادته بلقائه ابنائه الدارسين في الجامعات الامريكية مؤكدا حرص الحكومة على توفير الرعاية والعناية من اجل تيسير تحصيل علومهم وتحقيق ما يتمنونه والعودة الى ارض الوطن للمساهمة في مسيرة النهضة والتنمية.

واعرب سموه عن ثقته الكبيرة بأبنائه وقدرتهم على امتلاك العلم الذي يمكنهم من تحقيق حلم الاباء والاجداد في بناء الدولة العصرية الحديثة القوية بسواعد وعقول ابنائها.

ودعا سموه ان يكون ابناء الكويت الدارسين في الخارج خير سفراء لبلدهم والتعاون لرفع راية الكويت عالية خفاقة بين الامم والاقتداء بمسيرة الاباء والاجداد الذين حملوا على عاتقهم بناء الكويت واعلاء مكانتها في العالم.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوكيل للشؤون الامنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح والوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح.