الرئيس المبارك: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة على اختلاف مجالاتها

سمو الشيخ جابر المبارك خلال مراسم تدشين منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:28 16/09/2019 حدث بتاريخ: 14:28 16/09/2019

قام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين بحضور حفل تدشين مشروع منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين في مقر جمعية المكفوفين الكويتية بمنطقة ميدان حولي.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي كلمة بهذه المناسبة.

ثم عرض فيديو مصور عن سير العمل في مشروع منشأة صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين والمدة المتوقعة لإنجاز المشروع وأبرز مرافقه وخدماته التي يقدمها لفئة المكفوفين.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء فى تصريح عقب الحفل إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة على اختلاف مجالاتها تأكيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باعتبارهم جزءا أساسيا في التنمية وحرصها على توفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأوضح سموه أن توفير هذه الاحتياجات ودعم البرامج الخاصة بذوي الإعاقة سينعكس إيجابا في استثمار الطاقات الكامنة لديهم مما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع عبر مشاركتهم في مسيرة بناء وطنهم وتنميته.

وأعرب سموه عن أمله في أن "يسهم هذا المشروع الرياضي في تنمية مهارات أبنائنا المكفوفين وتطوير قدراتهم من أجل مشاركة إخوانهم الرياضيين في تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية الإقليمية والدولية".