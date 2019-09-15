الصحة: احالة واقعتي وفاة طفل الاسنان واصدار شهادات وفاة لطفلين الى النيابة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:41 15/09/2019 حدث بتاريخ: 10:41 15/09/2019

ذكر مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان عند تلقيه العلاج.

وقد أحال الوزير الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه رأي لجنة المختصة بالتحقيق، وإلغاء ترخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم من مزاولة المهنة في البلاد سواء في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

كما أفاد المصدر نفسه بأنه تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات إصدار شهادات وفاة لطفلين بعد حالة اجهاض في أحد المستشفيات قبل التأكد من مفارقتهم الحياة وفقاً للأصول الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقد أصدر وزير الصحة تعليماته بإحالة الموضوع للنيابة العامة للتصرف وفق القانون، ووقف الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم عن العمل ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر.