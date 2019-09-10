وزير الدولة ووزير الداخلية بالانابة أنس الصالح: تذليل الصعاب أمام رواد الحسينيات لأداء الشعائر

وزير الداخلية بالإنابة يقوم بجولة تفقدية على الحسينيات وبيوت العزاء

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:24 10/09/2019 حدث بتاريخ: 10:24 10/09/2019

قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ومدير عام الإدارة العامة للأطفاء الفريق خالد المكراد اليوم الاثنين الموافق 9/9/2019 بجولة تفقدية لعدد من الحسينيات وبيوت العزاء حيث كان في استقباله عدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الجولة قام معاليه بتفقد الخدمات الأمنية واطلع على الجاهزية والتواجد الأمني كما اطلع على تنفيذ الخطة المرورية وانسيابية حركة السير وثبوت الدوريات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور ونطاق توزيعها وانتشارها.

واستمع من القيادات الأمنية حول الإجراءات الوقائية والتفتيشية الموضوعة مع الجهات الأمنية المعنية وكيفية تنفيذها على مستوى مديريات الأمن بجميع انحاء البلاد.

وشدد معاليه على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة موصياً رجال الأمن بضرورة استشعار الحس الأمني ومستوى التواجد اليقظ وتذليل كافة العقبات والصعاب أمام رواد الحسينيات وبيوت العزاء لأداء الشعائر بكل طمأنينة ويسر.

وفي نهاية جولته أثني معاليه على الجهود المبذولة من قبل رجال المؤسسة الأمنية ومستوى الأعداد والجاهزية مؤكداً أن رجال الأمن هم العيون الساهرة على راحة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.