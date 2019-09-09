التجارة: صدور قرار بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:42 09/09/2019 حدث بتاريخ: 13:42 09/09/2019

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ، اليوم، إن القرار الذي حمل الرقم "354" لسنة 2019 نص في مادته الأولى على " يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك ومقرها الكويت ويمارس أعضاء مجلس إدارتها اهمالهم دون أجر أو مكافأة.

أضافت أن المادة الثانية أناطت بمجلس الإدارة استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.

وأشارت"التجارة " إلى أن المادة الثالثة من القرار أكدت ان الجمعية تقيد في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية ومايطرأ على مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب، مبينة أنه يسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها بالاضافة إلى أحكام قانون حماية المستهلك ولا ئحته التنفيذية، جميع أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.