البيت الأبيض: ترامب يتطلع لاستقبال سمو الأمير في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 09/09/2019 حدث بتاريخ: 13:37 09/09/2019

قال البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم الاحد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتمنى لصديقه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وقال البيان انه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي اليوم الأحد أن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سيؤجل زيارته المقررة في ال 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد ان ادخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.

وأكد البيان ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هو قائد يحظى باحترام كبير وقد ظل شريكا هائلا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة.