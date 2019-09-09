ترسية مناقصة مشروع خيطان الجنوبي على شركة تركية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:45 09/09/2019 حدث بتاريخ: 12:45 09/09/2019

بعد انتهائها من دراسة العروض الخاصة بمناقصة تطوير البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يتضمن قطعتين، أوصت لجنة الشراء في وزارة الأشغال بترسية هذه المناقصة على شركة تركية قدمت ثاني أقل سعر، بعد استبعاد الشركات ذات السعر الأقل لعدم استيفائها الشروط.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السعر الذي قدمته شركة «سنجز إنسات» التركية بلغ 19 مليون دينار، بفارق 4 ملايين عن القيمة التقديرية التي خصصتها الوزارة للمشروع، والبالغة 23 مليوناً.

وقالت المصادر إنه تم استبعاد الشركة التي قدمت أقل سعر بسبب تعثر مشاريعها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتة إلى أن هذا الاستبعاد جاء تجنباً لأي تأخير أو تعثر في المشروع الجديد.

وأشارت إلى أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري وجهت إلى سرعة إجراءات تنفيذ متطلبات الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، والحصول على موافقاتهما النهائية، تمهيداً لتوقيع عقد المشروع في أسرع وقت.