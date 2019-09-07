البيئة: اتبعاثات الغازات من المياه المعالجة بمدينة صباح الأحمد ضمن الحدود المسموحة

اتبعاثات الغازات من المياه المعالجة بمدينة صباح الأحمد ضمن الحدود المسموحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:37 07/09/2019 حدث بتاريخ: 17:37 07/09/2019

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت أن مستوى انبعاثات غاز (الأمونيا) و(كبريتيد الهيدروجين) من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصادرة عن مدينة صباح الأحمد السكنية "ضمن الحدود المسموح بها".

جاء ذلك في بيان صادر عن (هيئة البيئة) عقب جولة تفقدية قام بها وفد تابع لها ولوزارة الأشغال العامة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية لمتابعة آخر مستجدات معالجة مياه الصرف الصحي الصادرة عن المدينة.

ووفقا للبيان فقد تفقد الوفد المشترك محطات المعالجة وأماكن تجمعات المياه وقياس نسبة انبعاثات غاز (الأمونيا) و(كبريتيد الهايدروجين) والتي "تبين أنها ضمن الحدود المسموح بها".

وأشار إلى أن هيئة البيئة مستمرة في أخذ العينات لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير البيئية الواردة في قانون حماية البيئة مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية الاستفادة من هذه المياه لأغراض التحريج والري وتشجير المنطقة بما يتوافق مع المعايير البيئية.

ضم الوفد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة الدكتور مشعل الإبراهيم ومن وزارة الأشغال العامة وكيل الوزارة المهندس إسماعيل أحمد والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة الشيخ عبدالعزيز الصباح.