محكمة فيدرالية توقف عقد المورد الرئيسي بين وكالة الدفاع الامريكية وشركة "كي جي ال"

شركة "كي جي ال"

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:00 04/09/2019 حدث بتاريخ: 3:00 04/09/2019

أصدرت محكمة أمريكية حكما يمنع وكالة الدفاع اللوجستية وضباطها ووكلائها وموظفيها بشكل دائم من الاستمرار في الأنشطة الانتقالية والحصول على الخدمات من شركة كي جي ال الغذائية مع بعض الاستثناءات المتعلقة باحتياجات ضمان استمرار توفر الامدادات.

يأتي الحكم على خلفية الدعوى المرفوعة من شركة أنهام ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن صدور قرار المحكمة بإلزام الولايات المتحدة الأميركية، من خلال وكالة الدفاع والإمداد اللوجستية بتنفيذ شركة تابعة لـ "الرابطة" عقد المورد الرئيسي مع "الدفاع الأميركية". وقالت "الرابطة" إن القرار جاء بالرد على الاعتراض المُقدم بخصوص تنفيذ عقد المورد الرئيسي.

وأوضحت المحكمة أن "الدفاع الأميركية" وضباطها ووكلاءها وموظفيها، مُقيدة بموجبه وبشكل دائم من الاستمرار في الأنشطة الانتقالية والحصول على الخدمات من "كي جي إل للخدمات الغذائية" التابعة لـ "الرابطة" بموجب عقد المورد الرئيسي المُبرم معها.