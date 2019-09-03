السياسة/ وزير الداخلية الجراح: لا نحتاج قانون لمواجهة "الحسابات الوهمية"

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح

كتب بواسطة: %s السياسة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:42 03/09/2019 حدث بتاريخ: 12:42 03/09/2019

علمت “السياسة” ان وزير الداخلية ابلغ مجلس الوزراء انه قادر على مواجهة الحسابات المأجورة والوهمية والتعامل معها من دون الحاجة الى قانون جديد وان الموضوع يحتاج بعض الوقت لحسمه نهائيا.

وأشارت مصادر عليمة إلى أن هناك آراء أخرى حكومية تريد اصدار مرسوم بقانون لمنح صلاحيات أوسع والحد من مشكلات الحسابات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يثبت تواصله معهم في بث الاخبار المكذوبة والشائعات، لافتة الى أن أصحاب هذا الرأي حذروا من ان كل تأخير في الحسم والحزم سيجعل السيطرة على تداعيات الشائعات أكثر صعوبة، بل ويقترب من الاستحالة.