سمو أمير البلاد يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

سمو الامير مغادرا الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:44 02/09/2019 حدث بتاريخ: 11:44 02/09/2019

بحفظ الله ورعايته غادر أرض الوطن صباح اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفي معيته معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في زيارة خاصة ثم يتوجه سموه رعاه الله إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه حفظه الله خلالها مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 ميلادية.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.