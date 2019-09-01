الداخلية: القبض على مقيمة آسيوية متهمة بإحراق عدة سيارات في منطقة السالمية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:14 01/09/2019 حدث بتاريخ: 12:14 01/09/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي - إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط مقيمة آسيوية متهمة بـإحراق عدد من المركبات عمداً بعد سرقتها في منطقة السالمية.

وأضافت انه بعد ورود بلاغات بحريق عدة مركبات في منطقة السالمية تم عمل التحريات اللازمة التي أكدت قيام مقيمة آسيوية بإحراق المركبات وتم ضبطها وعثر بحوزتها على 7 حقائب سفر بداخلها هواتف نقالة ومصوغات وحلي وشاشات هواتف نقالة.

تم تحويلها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.