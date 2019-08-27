المالية: صرف مبالغ تعويضات مطالبات العقارات والمركبات للمتضررين من أزمة الأمطار

وزارة المالية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:20 27/08/2019 حدث بتاريخ: 17:20 27/08/2019

أعلن رئيس فريق تعويضات المتضررين من الأمطار، وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1095 الصادر بتاريخ 2019/8/20 بشأن تكليف وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مبالغ تعويضات العقارات والمركبات للمتضررين من أزمة الأمطار والسيول فقد تم صرف مطالبات العقارات.

وقال الصرعاوي في بيان صحفي اليوم أنه تم صرف مطالبات العقارات لعدد 388 حالة من خلال تحويل المبالغ للحسابات البنكية للمستحقين، وأشار إلى وجود عدد 36 حالة أخرى جاهزة للصرف الى حين استكمال المستندات البنكية ورقم الآيبان (IBAN) تمهيدا للصرف.

وأضاف أنه تم صرف مطالبات المركبات لعدد 246 مركبة ليصل العدد الإجمالي بالإضافة لما سبق أن تم صرفه للتعويض عن أضرار المركبات إلى 701 مطالبة من خلال تحويل المبالغ للحسابات البنكية المستحقين.

هذا وتعكف اللجنة حاليا على استكمال باقي الحالات وتحديد قيمة التعويض المناسبة لكل حالة تمهيدا لصرفها خلال الأيام القادمة والخاصة بالممتلكات الشخصية ( الأثاث ) وباقي المطالبات العقارية والمركبات.