روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة "سو-57" بعد تعليق "إف-35"
عرضت روسيا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرتها المقاتلة الشبح سو57-، في إطار معرض جوي في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء.
وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامجا لمقاتلات إف35- ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس400- الروسية للدفاع الجوي.
وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.
كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف القول في وقت سابق :"سنعرض عليه (أردوغان) سو57- وسو35-"، في إشارة إلى المقاتلتين التي تنتجهما شركة سوخوي المملوكة للدولة.