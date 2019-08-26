أمير البلاد: عظيم الشكر والامتنان لكل من اطمأن على صحتنا إثر العارض الصحي

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:21 26/08/2019 حدث بتاريخ: 13:21 26/08/2019

أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وإخوانه الشيوخ ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية معالي المستشار يوسف جاسم المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وإخوانه معالي الوزراء وإلى السادة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وكافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وللقائمين على مختلف وسائل الإعلام على ما أبدوه جميعا من مشاعر جياشة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه اثر العارض الصحي الذي تعرض له سموه رعاه الله وذلك عبر مختلف وسائل الاتصال والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

كما أعرب سموه رعاه الله عن عظيم شكره وامتنانه لكل من اطمان على صحة سموه من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه حفظه الله مثمنا سموه ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات.

سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.