مخاوف من انهيار الأسواق الخليجية مع خلافات ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:11 24/08/2019 حدث بتاريخ: 15:11 24/08/2019

تفاقمت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول على خلفية الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ومحاولات ترامب الضغط على الفدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، وحذر مراقبون من انعاكس الصراع على الأسواق الخليجية بما فيها بورصة الكويت.

وقالت المصادر التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين من جهة، والرئيس ترامب ورئيس البنك المركزي الأمريكي من جهة أخرى، سيلقي بظلاله على استقرار الأسواق العالمية والخليجية، وكان مؤشر "داو جونز" أغلق متراجعا بأكثر من 600 نقطة، أي بنسبة 2,4 بالمئة عقب التصريحات المتبادلة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة أن البنك سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأميركي، لكنّه حذّر بأنه ليس لديه "كتيب إرشادات" للتعامل مع الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تفاقمت بعيد تصريحاته.

وقال باول إن التوتر التجاري يزيد من التباطؤ في العالم، وذلك في خطاب ألقاه في ولاية وايومنغ تزامن مع قرار الصين فرض رسوم جمركية على 75 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا والكركند وزبدة الفول السوداني وغيرها.

ولوّح الرئيس الأميركي باتّخاذ إجراءات إضافية بحق الصين، مما يشير إلى أن النزاع التجاري القائم لن يحلّ قريبا.

وسارع الرئيس دونالد ترامب الى انتقاد باول وبكين.

في سلسلة من التغريدات الغاضبة، هاجم ترامب إدارة البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم وتعهد الرد سريعا على الصين.

وكتب "كالمعتاد، لم يفعل بنك الاحتياطي الفدرالي شيئًا! إنه أمر لا يصدق أن يتحدثوا دون أن يعرفوا أو يسألوا عما أقوم به، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا. لدينا دولار قوي للغاية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الضعيف للغاية".

وتابع الرئيس الأميركي "سؤالي الوحيد هو من يكون عدونا الأكبر، باول أو الرئيس شي؟"؟

لكن ومع تصعيد بكين إجراءاتها الانتقامية في الحرب التجارية الدائرة مع واشنطن، قال إن البنك ليس لديه "اجراءات محددة" للتعامل مع حالة الغموض.

وتصاعدت الحرب التجارية مع الصين التي بدأها الرئيس دونالد ترامب، خلال الأشهر الأخيرة، وأدت إلى تقلص ثقة قطاع الأعمال وانخفاض الاستثمارات، وتقلبات كبيرة في الاسواق المالية العالمية.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة المعيارية الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، لأسباب بينها التأثيرات المتوقعة للحرب التجارية على نمو الاقتصاد.

ولكن في خطابه المنتظر أوضح باول أن البنك المركزي ليس لديه سوى أدوات محدودة لمواجهة الحرب التجارية.

وقال إن "الأسابيع الأولى منذ اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة في البنك في تموز/يوليو كانت حافلة، ابتداء من الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين".

وأضاف أن "التوقعات للنمو العالمي تتدهور منذ منتصف العام الماضي. ويبدو أن الغموض بشأن السياسة التجارية يلعب دورا في التباطؤ العالمي وفي ضعف التصنيع وإنفاق رأس المال في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي "في وضع جيد الآن" ولكن "بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي نراقبها" فإن البنك "سيتصرف بالشكل الملائم للحفاظ على استمرار التوسع الاقتصادي".

غير أنه حذر من أنه "لا توجد اجراءات محددة ثابتة للتجارة... ولا توجد سابقات ترشدنا إلى الاستجابة الصحيحة للوضع الراهن".