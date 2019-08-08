الداخلية: التحقيق في اعتداء بالضرب بين عدد من النساء في أحد مساجد السالمية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:51 08/08/2019 حدث بتاريخ: 13:51 08/08/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حدوث اشكال بين عدد من النساء بأحد المساجد بمنطقة السالمية، وعلى الفور انتقل رجال أمن مخفر السالمية إلى موقع البلاغ وأفادت احداهن أنها اثناء أدائها للصلاة تعرضت للاعتداء بالقول والضرب ومحاولة سلب هاتفها النقال بالقوة من قبل نساء كن في المسجد، وقد تم تحرير قضية تحت رقم 788/2019 جنح السالمية بالواقعة وجار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.