الشؤون: توقيع عقد تصميم مشروع مركز التعاونيات لأبحاث الأمراض الوراثية للأطفال

جانب من توقيع العقد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:34 08/08/2019 حدث بتاريخ: 13:34 08/08/2019

وقعت وزارة الشؤون الإجتماعية مساء أمس الأول عقد خدمات هندسية واعمال تصميم وترخيص وإعداد مستندات مع دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية فيما يخص طرح مباني بالمستشفي الأميري وطرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مركز التعاونيات لابحاث الامراض الوراثية للأطفال، وذلك في إطار عمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية.

وفي هذا الصدد قالت وكيل وزارة الشؤون بالانابة ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية هناء الهاجري «تم توقيع عقد الخدمات الهندسية مع دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية، وفقاً للشروط والنظم فيما يخص المناقصات، وذلك لإنشاء وصيانة مشروع مركز التعاونيات لايحاث الأمراض الوراثية للأطفال، وإنشاء مبان في المستشفى الاميري».

وأضافت «نعمل في لجنة المشروعات التعاونية الوطنية وفقاً لاستراتيجية واضحة، وهي إنشاء وتأسيس مشروعات وطنية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مواكبة لسياسة التنمية المستدامة التي اطلقلها الحكومة، وتأكيداً على رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي عالمي».

واختتمت الهاجري تصريحها مؤكدة على تضافر جهود جميع اعضاء لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لانجاز كافة المشاريع المطروحة وفقا للجدول الزمني المحدد لها.