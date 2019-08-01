الوزير العازمي العازمي تفقد جاهزية جامعة صباح السالم وإجراءات الأمن والسلامة

وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي خلال الجولة التفقدية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:14 01/08/2019 حدث بتاريخ: 15:14 01/08/2019

في اطار متابعته لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لجامعة الكويت لخطة الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية، تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة د.حامد العازمي المباني الجديدة للوقوف على آخر استعدادات الإدارة الجامعية لاستكمال عمليات الانتقال لست كليات سبتمبر المقبل.

وتضمنت جولة العازمي، تفقد للمباني التي تسلمتها الجامعة، والتي ستنتقل لها الكليات وفق ما أقره المجلس الاعلى للجامعة خلال اجتماعاته الأخيرة، إضافة إلى جولة في مرافق الحرم الجديد، والمختبرات والقاعات الدراسية، والطرق الداخلية للحرم، والتأكد من جهوزية المباني والمرافق كافة، حرصا على سلامة الطلبة ومرتادي الحرم الجامعي من موظفين واعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة وغيرهم.

وحرص العازمي على تفقد إجراءات السلامة والأمان في المدينة، خاصة فيما يتعلق بفصل مواقع الكليات التي ستفتتح كليا وجزئيا في سبتمبر المقبل وفق الخطة الزمنية لمجلس الجامعة، عن المواقع الانشائية في الكليات غير المكتملة، التي سيتم افتتاحها في السنوات المقبلة، وذلك للتأكد من ضمانات الأمان للطلبة وعزل منطقة الأعمال الانشائية عن المواقع التي ستخدم الطلبة ومرتادي الحرم الجامعي مطلع العام الدراسي المقبل.

وشملت الجولة، التأكد من الطرق الداخلية في الحرم الجامعي، خاصة بعد انتهاء جزء كبير من الأعمال الانشائية المعنية بذلك، حيث حرص العازمي على ضرورة تفقد هذه الطرق والتأكد من إجراءات الامن والسلامة، وفصلها عن مواقع أعمال البناء.

وتأتي الزيارة استكمالا لإجراءات الإدارة الجامعية في تفقد سير الأعمال، والتأكد من الجاهزية لافتتاح الكليات الست وفق الخطة الزمنية، بافتتاح كلي لكليات الآداب والتربية والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية، وافتتاح جزئي لكليتي العلوم والهندسة والبترول، فضلا عن استمرارها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالافتتاح، وعلى رأسها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والداخلية وغيرها في إطار التعاون المستمر بين الجامعة وهذه الجهات، حرصا على تسهيل عملية المرور للطلبة ومرتادي الحرم الجامعي، وتنقلهم.

وفي ذات السياق، استمرت الإدارة الجامعية في التنسيق والتعاون بين قطاعاتها المختلفة، وفي عقد الاجتماعات الدورية، لإعداد الجدول الدراسي للطلبة بالشكل المطلوب، والتشديد على ضرورة إعداده بالصورة التي تخدم مصلحة الطالب وتسهل عليه العملية التعليمية.