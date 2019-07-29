"السكنية": توقيع عقود تنفيذ المباني العامة ومراكز الضواحي في مدينة المطلاع

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:47 29/07/2019 حدث بتاريخ: 13:47 29/07/2019

وقع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس / بدر أحمد الوقيان - بمقر المؤسسة أمس ( الأحد ) 28/يوليو 2019 مع مقاولين عالميين ومحليين أربعة عقود لإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية في مدينة المطلاع السكنية .

العقد الاول :

بقيمة28,249,943/900 د.ك ويشمل إنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية ( N11 ) وأعمال خدمات البنية التحتية ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية ( N11 ) والمباني هي :

محطة محولات كهرباء فرعية - روضة أطفال - مدرسة ثانوية بنين - عدد 4 مسجد محلي وسكن إمام ومؤذن + عدد 4 مجموعة محلات + مبنى سوق مركزي رئيسي + مبنى تنمية المتجمع + مبنى الوحدة الاجتماعية + مبنى المركز الصحي العام + مبنى مركز اسعاف فرعي + مسجد جامع وسكن إمام ومؤذن + مبنى البريد + مبنى البلدية + مبنى مخفر الشرطة + مبنى خدمة المواطن + أعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية

أما العقد الثاني :

فهو بقيمة 26,950,000/000 د. ك ويشمل إنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N7 & N8) وأعمال خدمات البنية التحتية ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية ( N8 ) وتضم إنشاء المباني التالية في :

في الضاحية N7 ( روضة أطفال + عدد 4 مسجد محلي وسكن امام ومؤذن + عدد 4 مجموعة محلات ) .

وفي الضاحية N8 ( روضة أطفال + عدد 4 مسجد محلي وسكن إمام ومؤذن + ومبنى فرع غاز + مدرسة ابتدائية بنات + مدرسة ابتدائية بنين + محطة كهرباء فرعية + مبنى سوق مركزي رئيسي + مبنى تنمية المجتمع + مبنى الوحدة الاجتماعية + مبنى المركز الصحي العام + مبنى مركز اسعاف فرعي + مسجد جامع وسكن امام ومؤذن + مبنى البريد + مبنى البلدية + مبنى مخفر شرطة + مبنى خدمة المواطن + أعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية ) .

وكذلك العقد الثالث :

بقيمة 37,960,000/000 د.ك ويشمل إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N6&N9 ) حيث يتضمن إنشاء ( روضة أطفال + مدرسة ثانوية بنين + عدد 4 مسجد محلي وسكن امام ومؤذن + عدد 4 مجموعة محلات + مدرسة ابتدائية بنين + مدرسة ابتدائي بنات + مدرسة متوسطة بنين + مدرسة متوسطة بنات + مدرسة ثانوية بنات + عدد 4 مسجد محلي وسكن امام ومؤذن + عدد 4 مجموعة محلات + روضة أطفال .

والعقد الرابع :

بقيمة 31,792,542/000 د.ك يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية ( N10 ) ويشمل إنشاء ( روضة أطفال + مدرسة ابتدائية بنين + مدرسة ابتدائية بنات + مدرسة متوسطة بنين + مدرسة متوسطة بنات + مدرسة ثانوية بنات + عدد 4 مسجد محلي وسكن امام ومؤذن + عدد 4 مجموعة محلات + مركز صحي تخصصي .

و المؤسسة حريصة على توقيع تلك العقود التزاماً منها بالبرنامج الزمني لتنفيذ مدينة المطلاع وبحيث يتم الإنتهاء من تنفيذ المباني العامة بها في مواعيد تتزامن مع إنتهاء المواطنين من بناء قسائمهم السكنية وبالتوافق مع نسبة الأشغال في المدينة بغية توفير الخدمات اللازمة للمواطنين .