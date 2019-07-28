أولى طائرات "الكويتية" من طراز A320NEO تصل الكويت نهاية أغسطس

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كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:00 28/07/2019 حدث بتاريخ: 13:02 28/07/2019

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم عن استلام الشركة أول طائرة من طراز A320NEO بتاريخ 28 أغسطس 2019 على أن تصل إلى البلاد قادمة من مدينة هامبورغ بألمانيا بتاريخ 30 أغسطس ، وتعتبر تلك الطائرة الاولى من خمسة عشر طائرة من نفس النوع متوقع استلام خمسة منها حتى مايو 2020 ، لافتاً إلى أن تلك الطائرات تعتبر من أحدث الطرازات لنوع A320 ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل وهي مصممة للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود لكل ساعة طيران كما أنها تتسع لنقل عدد 134 راكب موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية وفقاً لتصميم داخلي متميز عكف على اعداده نخبة من أبناء الخطوط الجوية الكويتية من المختصين في هذا الجانب إضافة إلى نقل الشحن بما يقارب 9 طن ونصف.

وأشار الجاسم إلى أن بداية استلام سلسلة الطائرات يتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي احتفالات الخطوط الجوية الكويتية بمرور 65 عاماً على تأسيسها حيث تعتبر فرصة جيدة لإدخال الطائرات الخدمة في هذا التوقيت تحديداً، مضيفاً أن بدء استلام الطائرات المتعاقد عليها يأتي ضمن جدول متكامل وشامل يحتوي على استلام ما مجموعه 28 طائرة تم شراؤها من مصنع أيرباص والتي سبق التعاقد عليها في العام 2014 ، وسيلي استلام أول سلسلة من الطائرات وبحسب الخطة المعدة لذلك استلام طائرات أخرى من طراز ايرباص A330 بالتتابع ثم بعد ذلك طراز ايرباص A350.

وأضاف يوسف الجاسم قائلاً: "الخطوط الجوية الكويتية سعيدة بهذه المناسبة حيث تم وضع خطة مسبقة لتطوير الاسطول والتي قامت بإعدادها مجالس الادارات السابقة للخطوط الجوية الكويتية واستكملها مجلس الادارة الحالي وذلك لتمكين (الكويتية) من تنفيذ خطة عملها على أعلى مستوى لتطوير خدماتها لعملائها الكرام وتقديم خيارات متنوعة وجديدة لهم وذلك وفقاً للسياسات الثابتة والحصيفة التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية لخدمة العملاء ومواكبة التطور التكنولوجي والتقني في اختيار أنواع الطائرات المستخدمة في أسطولها".

وأكد الجاسم بأن الخطوط الجوية الكويتية ستستمر بتطبيق سياساتها واستراتيجياتها بالتوسع بالتشغيل بما يتلائم مع احتياجات الاسواق ويلبي متطلبات عملائها الاعزاء، آملين من الله عز وجل السداد والتوفيق، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما وللحكومة الرشيدة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير المالية وذلك على دعمهم المتواصل للخطوط الجوية الكويتية وتوجيهاتهم السديدة التي مكنتنا من استعادة مكانة الطائر الأزرق في ميادين النقل الجوي.

وأردف قائلاً: "وبهذه المناسبة أيضاً نخص بالشكر والتقدير باسمي ونيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الإدارة الهيئة العامة للإستثمار للدعم المستمر للخطوط الجوية الكويتية وتمكينها من تنفيذ استيراتيجياتها وخطط عملها السنوية والوفاء باحتياجاتها المقررة لخطة تطوير الاسطول والتي سوف يتم من خلالها استلام 28 طائرة جديدة من ثلاث طرازات متنوعة من نوع ايرباص حتى عام 2027".

واختتم يوسف الجاسم تصريحه بالتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لأبناء "الكويتية" في الفرق الفنية المتخصصة من المهندسين وزملاؤهم في مختلف قطاعات الشركة الذين قاموا بمتابعة سير عملية التحضير لاستلام أول طائرة مع مصنع الباص الجوي وتجهيز الطائرة بأحدث التقنيات والتي امتدت شهور عديدة حتى وصلت إلى تاريخ الاستلام المنتظر وذلك تحت اشراف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية وقيادات الشركة آملين أن نكون دائماً عند حسن ظن عملائنا الكرام.