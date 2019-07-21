الداخلية: ضبط العامل الذي اساء للشعب الكويتي وجار ابعاده عن البلاد

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:59 21/07/2019 حدث بتاريخ: 14:59 21/07/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام عامل من جنسية آسيوية بالإساءة للشعب الكويتي.

إذ توضح الإدارة أنه وعلى الفور وبمجرد رصد مقطع الفيديو انتقلت قوة من مديرية أمن محافظة حولي التابعة لقطاع الأمن العام الى منطقة النقرة لإلقاء القبض على العامل الذي تبين انه وعدد من العمال المخالفين لقانون الاقامة يقومون بغسيل المركبات مقابل مبالغ مالية وتمكنت القوة من ضبط العامل الذي اساء للشعب الكويتي، كما تم ضبط عدد 4 عمال مخالفين لقانون الإقامة وقانون العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، وجار اتخاذ اللازم مع كفلائهم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.