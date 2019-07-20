الجمارك: مصادرة 10 آلاف عبوة مياه غازية لكونها تشابه زجاجات المشروبات الروحية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 20/07/2019 حدث بتاريخ: 16:16 20/07/2019

وجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري السيد اسامة الرومي، بإعداد محضر يتضمن حصراً لعبوات بداخلها مياه غازية للتشبه بالخمور المستوردة ولكونها منافية للآداب العامة حسب إفادة كلاً من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وذلك تمهيداً لإتلاف المضبوطات.

وحول الضبطية ذكر نائب مدير إدارة البحث والتحري وعضو لجنة الإعلام الجمركي السيد خالد الرميح، ان معلومات وتنسيقاً تم بين إدارة البحث والتحري وإدارة جمارك الموانئ الجنوبية اسفر عن ضبط حاوية وصلت إلى ميناء الشعيبة تحتوي على بضاعة مخالفة ومنافية للآداب العامة عبارة عن زجاجات تشابه زجاجات المشروبات الروحية.

واضاف الرميح: قامت الإدارة العامة للجمارك بمخاطبة الجهة الأمنية ووزارة التجارة والصناعة لكون البضاعة متوجه للسوق المحلي حيث أفادت بأن البضاعة مخالفة ومنافية للآداب العامة ومحظور استيرادها وعليه تم حصر المضبوطات حيث بلغت 9264 زجاجه وبداخلها مياه غازية منكهه في ميناء الشعيبة الجمركي قادمة من الصين.