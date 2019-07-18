التجارة: اغلاق 31 محل مخالف بالأمر المباشر

جانب من حملة التجارة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:44 18/07/2019 حدث بتاريخ: 15:07 18/07/2019

اغلقت وزارة التجارة والصناعة بالامر المباشر امس 31 محل تجاري وفق القانون 62/2007 والمختص في قمع الغش التجاري .

واشارت الوزارة في بيان صحفي الى ان الفرق التفتيشية اغلقت المحال ال31 عبر فرقها الموزعة في المحافظات الست واستطاعت ضبط العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها وتضمنت الاغلاقات 6 شركات مقاولات عامة 14 محل خضار وفواكهة و٤ مطاعم ومصنع مواد غذائية و3 محلات قطع غيارسيارات بالاضافة الى محل ذهب وهدايا وكماليات ومحل ملابس ومحل نظارات وبصريات

وأكدت الوزارة بأنها مستمر في حملاتها التفتيشية في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية، داعية الى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.