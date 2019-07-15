جامعة الكويت: لا إصابات بشرية في الحريق الذي اندلع في موقع كلية العلوم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:23 15/07/2019 حدث بتاريخ: 15:23 15/07/2019

ذكرت جامعة الكويت أنه اندلع حريق في مبنى 31 خ بكلية العلوم ( الخالدية).

وأضافت في بيان لها أن الجهات المعنية قد قامت بإخلاء المبنى ، و تم التعامل والسيطرة على الحريق من قبل الجهات المعنية بجامعة الكويت و الإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع وزارة الداخلية دون وجود أي إصابات بشرية أو مادية تذكر ، كما تم توفير اسعاف ومسعفين من وزارة الصحة.

وأفادت أنه جاري حالياً العمل على استئناف العمل واستخدام المبنى.

مشيرة إلى أن الإدارة الجامعية بانتظار تقرير الإدارة العامة للإطفاء للوقوف على أسباب الحريق.

وتواجد في مكان الحريق الأمين العام الدكتور مثنى الرفاعي والأمين العام المساعد للمرافق بالإنابة علي الأستاذ ومدير الأمن والسلامة والمدير الاداري لكلية العلوم.