"السكنية": فتح باب التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:45 15/07/2019 حدث بتاريخ: 14:45 15/07/2019

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على السكن العامودي في مدينة جابر الأحمد وذلك لأصحاب الطلبات السكنية من تاريخ 31/12/2008 وما قبل.

ودعت المؤسسة المواطنين في بيان صحفي اليوم الـراغبين بالتخصيص عـلى الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لعدد (520) شقة بمساحة 400م2 ، مراجعة المبنى الرئيسي وأفرعه الثلاثة.

وأوضحت المؤسسة أن صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة جنوب السرة تستقبل المواطنين (الفترة الصباحية من 8 الى 12:45مساء)، وفرع القرين (الفترة الصباحية من 8 صباحا الى 12:45 مساء و الفترة المسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء) وفرع برج التحرير (من الفترة الصباحية 8:30 صباحا إلى 12:45 وفترة مسائية من 4 مساء الي 7:30 مساء) وفرع الجهراء (الفترة الصباحية فقط من 8 صباحا إلى الساعة 12:45 مساء) أثناء الدوام الرسمي وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21/7/2019.