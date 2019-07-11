الوزيرة العقيل: نتوقع الانتهاء من مبنى الركاب الجديد 2 في أغسطس 2022

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:53 11/07/2019 حدث بتاريخ: 17:05 11/07/2019

قامت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل صباح اليوم بزيارة ميدانية لموقع مشروع مطار الكويت (مبنى الركاب رقم 2) بحضور السفير التركي عائشة كويتاك والسفير الكويتي في تركيا غسان الزواوي و رئيسة مجلس ادارة الشركة المنفذة ليماك : ايبرو اوزديمير والطاقم الفني الهندسي لشركة ليماك المتواجد بالموقع ومهندسة المشروع آلاء العمر.

وكشفت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي على هامش الزيارة ان مشروع المطار الجديد يعد من المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية وواطلعنا الوزيرة اخلال الزيارة على سير المشروع اومدى نسبة الانجاز فيه وتطور الاعمال الانشائية حيث بلغت نسبة الانجاز حتى تاريخه: 36.6٪؜.

وتوقعت العقيل ان يتم انجاز المشروع وفق جدوله الزمني في 28/8/2022 مشيرة الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دينار كويتي