الرئيس المبارك: دعم كامل لديوان المحاسبة في سبيل حماية الأموال العامة والحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:15 11/07/2019 حدث بتاريخ: 14:15 11/07/2019

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي حيث قدم لسموه مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى دعمه الكامل للخطوات التي يتخذها الديوان في سبيل حماية وصون الأموال العامة مؤكدا التزام الحكومة في مكافحة الفساد وتسخير كل الامكانيات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية وهو ما سينعكس على تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.