الوزيرة د. بوشهري في لقاء موسع مع المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام في "السكنية": سعيدة برؤية الشباب الكويتي يتولي المسؤولية

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:51 08/07/2019 حدث بتاريخ: 14:55 08/07/2019

شددت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري على ضرورة تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يوفر خدمة أفضل للمواطنين والمراجعين، ويحسن من أداء العمل الإداري داخل المؤسسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة د. بوشهري مع مدراء المؤسسة والمراقبين ورؤساء الأقسام بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، وذلك بحضور المدير العام م. بدر الوقيان ونواب المدير العام ونقابة العاملين في المؤسسة.

ودعت بوشهري الاشرافيين في المؤسسة الى وضع استراتيجيات واضحة وبرامج عمل تنفيذية والتنسيق ما بين الإدارات للارتقاء بأعمال المؤسسة، لافتة الى أن التعاون بين القطاعات والإدارات يحقق مفهوم التكامل الإداري والتنفيذي ويطور من أداء الموظفين ويصب في صالح المواطنين والدولة.

ووصفت الوزيرة د. بوشهري الاشرافيين بأنهم في مرحلة متقدمة من سلم الوظائف الإدارية مما يحتم عليهم أداء أعمالهم بالصدق وحماية أموال المؤسسة والأموال العامة وخدمة المواطنين ليكونوا نموذج للموظفين، مؤكدة أن المستقبل ينتظرهم لتولي المناصب القيادية في المؤسسة لاستكمال مسيرة من سبقهم.

وحرصت على توجيه المدراء والمراقبين الجدد على تهيئة صفوف جديدة من الموظفين لتولي المناصب الإشرافية والقيادية في المستقبل، مبينة أن مسؤولية الاشرافيين اليوم ليست الإدارة وتطويرها فقط بل تطوير الموظفين والارتقاء بهم ودعمهم لاكتساب الخبرات اللازمة بالمقام الأول.

وعبرت بوشهري عن سعادتها برؤية الشباب الكويتي يتولى المسؤولية الاشرافية في المؤسسة معربة عن ثقتها الكاملة في العنصر الوطني وقدرته على خدمة وطنه، لافتة الى أن الشباب الكويتي حريص جدا على بناء وإصلاح وطنه في شتى المجالات وهو ما يجعلنا فخورين به وداعمين له.

وأشارت إلى أنه من المهم الاستماع الى شكاوى الموظفين واتباع سياسة الأبواب المفتوحة لافتة إلى عدم التأخر في الرد على استفسارات المواطنين والتعريف بالمشاريع الاسكانية وجداولها الزمنية.

وأوضحت د. بوشهري أن اللقاء الموسع مع المسؤولين الجديد في المؤسسة يهدف إلى توثيق العلاقة ما بين الإدارة العليا والموظفين، وتعزيز قنوات التواصل والحوار فيما بينهم، بالإضافة إلى المشاركة في رسم استراتيجية المؤسسة.

وتوجهت بالشكر الى نقابة العاملين في المؤسسة على دورهم في خدمة الموظفين في "السكنية"، مؤكدة أن النقابة لها دور كبير في إيصال صوت الموظفين الى الإدارة العليا وهو ما تؤكد الإدارة العليا على احترامه وتقديره، لافتة الى أن النقابة نموذج يحتذى فيه في آلية التواصل والدفاع عن حقوق الموظفين بكل إيجابية ورقي، وهو ما يجعل جسور التواصل مستمرة معها.