الرئيس المبارك: تجاوزنا مرحلة رفع الإيقاف وامامنا استحقاق أكبر مبني على تاريخ الرياضة في الكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الاعلام

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:18 07/07/2019 حدث بتاريخ: 16:25 07/07/2019

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح الشمري حيث قدما لسموه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح والسادة أعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دعم سمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لخطة العمل الحكومي والنيابي والتي اثمرت بإصدار قرار اللجنة الاولمبية الدولية برفع الايقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي ما هو الا محفز لابناء الكويت جميعا وخاصة الشباب لمزيد من النشاط والعطاء.

وأضاف سموه لقد تجاوزنا مرحلة رفع الايقاف ولكننا الان امام استحقاق اكبر مبني على تاريخ الرياضة في الكويت وسمعتها وقدرات وامكانات شبابنا الرياضي معربا عن الأمل في تجاوز تلك المرحلة بكل ما فيها من تداعيات ومشاحنات والتطلع الى مستقبل يعيد اللحمة والوحدة والمحبة بين جماهيرنا الرياضية.

واكد سموه ان الحكومة لن تدخر اي جهد يدعم النشاط الرياضي والشبابي ويشجع ابناء الكويت على تقديم افضل ما لديهم من عطاء ينافس فيه دول العالم اجمع في كافة المحافل الرياضية الاقليمية والعالمية.

وثمن سموه دور اخوانه المسؤولين في الجهات الحكومية والنيابية على كل جهد وطاقة بذلوها في سبيل تحقيق اصدار هذا القرار والذي سيعيد حتما للرياضة الكويتية شأنها الكبير وتاريخها العريق ويبني مستقبلها المأمول.