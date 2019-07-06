السكنية: قسائم حكومية مسلمة منذ اكثر من 10 سنوات لا تزال أراض فضاء

صورة أرشيفية لمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:15 06/07/2019 حدث بتاريخ: 13:27 06/07/2019

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اتخاذها الاجراءات اللازمة تجاه أصحاب القسائم الحكومية الذين لم يسددوا الثمن الرمزي للقسائم المسلمة لهم ولم يقوموا بمراجعة بنك الائتمان الكويتي لاستكمال الإجراءات اللازمة واستغلالها.

وبهذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أن المؤسسة وفي اطار تدقيقها على التوزيعات الاسكانية السابقة والطلبات القائمة للحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسة، وجدت ان عددا من أصحاب القسائم السكنية المسلمة لهم سنوات طويلة تجاوز بعضها العشرة سنوات لم يقوموا باستكمال الإجراءات مع بنك الائتمان الكويتي وتسديد الثمن الرمزي للقسيمة من مبلغ القرض لحساب المؤسسة، ولا تزال القسائم أرض فضاء.

وأضاف "لذلك قامت المؤسسة بإعلان أصحاب هذه القسائم لتوقيع عقد قرض البناء وسداد الثمن الرمزي للقسيمة خلال ستين يوما وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المؤسسة".

وأكد الناشي أن المؤسسة حريصة كل الحرص على مباشرة اصحاب القسائم الحكومية في بناء قسائمهم حال استلامها من المؤسسة لتوفير الرعاية السكنية لأسرهم.