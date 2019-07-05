الرئيس المبارك: نشيد بقرار رفع الايقاف الرياضي نهائيا وكافة الدعم للشباب الكويتي

سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:37 05/07/2019 حدث بتاريخ: 21:37 05/07/2019

أشاد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة بقرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي لتعود بذلك الكويت الى المحافل الأولمبية وتمكين الشباب الكويتي من المشاركة ورفع علم الكويت عاليا خفاقا في البطولات.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن سمو الشيخ جابر المبارك تثمينه لدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه في دعم الجهود الحكومية والنيابية وتوجيهاته السامية لطي هذا الملف وإغلاقه للأبد.

وأشار الصالح إلى أن سمو رئيس الوزراء أكد على قيام الحكومة بتقديم كافة الدعم للشباب الكويتي وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض في المستوى الرياضي.

بدوره توجه الوزير الصالح بالشكر الى أعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وتعاونهم الكامل لتنفيذ خارطة الإصلاح الرياضي مما ترتب عليه رفع الإيقاف الرياضي الأولمبي والدولي.

وشدد على أن المساعي المحلية وتكاتف الجهود نجحت في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر مع المنظمات الرياضية الدولية وايصال وجهة النظر الكويتية الصحيحة.