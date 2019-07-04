الوزير الروضان: تشغيل مقسم مدينة صباح الأحمد ويستوعب 30 ألف خط بتقنية الألياف الضوئية

وزير التجارة التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان في مقسم مدينة صباح الاحمد السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:39 04/07/2019 حدث بتاريخ: 12:40 04/07/2019

قال وزير التجارة التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان إن مقسم مدينة صباح الاحمد السكنية يستوعب 30 الف خط ويعمل بتقنية الالياف الضوئية (الفايبر اوبتيك) بشكل كامل خالية من الكوابل النحاسية القديمة.

تصريحات الروضان جاءت على هامش افتتاحه مقسم مدينة صباح الاحمد السكنية، وأكد أن اھتمام وزارة المواصلات بتقدیم مختلف الخدمات المسؤولة عنھا على الوجه الأكمل بتوجيه واضح من سمو رئيس مجلس الوزراء وبتعاون اخواني معالي الوزراء المختلفين وتوفیر261 موظف سيكون تحت خدمة اهالي منطقة سكان مدينة صباح الاحمد.

وقال الروضان إن الوزارة انتهت من تجهيز وتشغيل المقسم بشكل فعلي، مشيرا إلى انه تم خلال الاسبوع الماضي التشغيل التجريبي للمقسم والذي بينت نتائجه بان المقسم على استعداد تام لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمة الهاتفية وتشغيلها خلال فترة وجيزة من تقديم الطلب.

وأشار الروضان إلى أن الاحتفال في افتتاح مقسم مدينة صباح الاحمد القائم على تقنية الالياف الضوئية يترجم تنفيذ احد مشاريع الدولة التنموية ( الالياف الضوئية)لما له من أهمية بالغة في تطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد ونقلها لمراحل متطورة بعد توفر البنية التحتية المناسبة واللازمة لتطوير الخدمات المتنوعة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية وغيرها، والتي تعتمد اعتمادا اساسيا على التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات والتطبيقات المختلفة على شبكة الانترنت.

ومن جانبها اكدت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب بانه تم تجهيز المقسم خلال الفترة الماضية بكافة المستلزمات المطلوبة لتشغيل المقسم وتقديم الخدمة للراغبين بالحصول عليها.

وأشارت الشهاب إلى أان الوزارة وضعت خطة لتشغيل المقسم تضمنت نقل موظفين وموظفات من سكان مدينة صباح الاحمد للعمل بالمقسم وادارة اقسامة وفقا للتخصصات المطلوبة.

وناشدت الشهاب المواطنين الكرام الراغبين في الحصول على الخدمات الهاتفية مراجعة المقسم مصطحبين معهم صورة من البطاقة ورقم صندوق الالياف الضوئية ورقم الالي للمنزل.