"الجمارك" تتحفظ على 5 حاويات مهرب بها عطور ومكياج وألعاب أطفال وتيشيرتات مقلدة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:47 03/07/2019 حدث بتاريخ: 15:06 03/07/2019

أمر مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بالتحفظ على محتويات 5 حاويات وصلت إلى ميناء الشويخ محملة بكميات ضخمة من العطور وأدوات المكياج وألعاب الأطفال وتيشيرتات رياضية وجميعها تحمل اسم ماركات عالمية، وذلك تمهيداً لعمل محضر وإتلاف البضائع بإعتبارها مخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وكان نائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله الصباح، تلقى إخطاراً من مدير جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي، بوصول الحاويات إلى ميناء الشويخ وبفتح الحاويات عثر فيها على البضائع المخالفة للملكية الفكرية وتبين انها مقلدة وفي طريقها لأن تباع في الأسواق بإعتبارها بضائع أصلية.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة، ان المفتشين في ميناء الشويخ وخلال التدقيق على حمولة 4 حاويات وجميعها 40 قدماً قادمة من دولة خليجية لصالح شركة تبين ان حمولة اثنتين بالكامل عطور وثالثة مكياج ورابعة ألعاب أطفال وتحمل اسم ماركات ولكنها مقلدة.