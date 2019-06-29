الصحة: القبض على آسيوي متلبسا بكميات من الأدوية تعود لمستشفيات خاصة

القبض على آسيوي متلبسا بكميات من الأدوية تعود لمستشفيات خاصة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:01 29/06/2019 حدث بتاريخ: 13:04 29/06/2019

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله منجد البدر عن القبض على "أسيوي" من قبل المباحث الجنائية يعمل في إحدى الجهات غير تابعة لوزارة الصحة معه كمية من الأدوية، وهي عبارة عن مسكنات وأدوية للحساسية ومضادات حيوية وأدوية للضغط والسكر.

وذكر د.البدر في تصريح صحافي أن إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة برئاسة الصيدلي عادل السالم قامت بسحب هذه الأدوية للتحقق من مصادرها، وعمل تقرير بها لحين إنتهاء المباحث الجنائية من التحقيق مع العامل الأسيوي ومعرفة مصادر الأدوية

ونوه د.البدر إلى أن الكمية التي تم سحبها عبارة عن 5 كراتين متوسطة الحجم فيها بعض الأدوية غير معروفة المصدر، وبعض الأدوية التي عليها ملصقات من مستشفيات تابعة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن إدارة تفتيش الأدوية تقوم حالياً بمراجعة الشركات وكلاء هذه الأدوية ومراجعة فواتير البيع الصادرة من الشركات للتأكد من الجهات التي صدرت الأدوية لها.