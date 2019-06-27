التأمينات: نعكف على تنفيذ الحكم الصادر ضد الرجعان وزوجته ومستمرون في ملاحقتهم

مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:57 27/06/2019 حدث بتاريخ: 20:57 27/06/2019

صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان أنه بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها للقصاص ممن سولت لهم أنفسهم استباحه حرمة أموال المؤسسة ومتابعة قضاياها المتداولة بأروقة المحاكم المتهم فيها مدير عام المؤسسة الأسبق فهد مزيد الرجعان.

وقال في تصريح صحفي اليوم أن بعضا لا يزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة وإعداد المستندات والبيانات الدالة والمؤيدة بما تكشف من تجاوزات للمذكور وما سيتكشف منها لتقديمها للجهات المختصة، وعلى هدي من ذلك وأقوال القائمين على العمل بالمؤسسة والمستندات المقدمة منهم لجهات التحقيق وعلى الأخص النيابة العامة أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكماً عنوانه حقيقة وصحة ما أسند للمذكور وزوجته من اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والأضرار بها وغسلها من دنس جرم تحصيلها وقضى منطوقه بإدانتهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ مقداره (82,200,000 دولار أمريكي) وتغريم المتهم الأول مبلغ مقداره (164,400,000 دولار أمريكي) وتغريم المتهمة الثانية مبلغ (147,600,000 دولار أمريكي) مع مصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

وفور صدور هذا الحكم عكف المسؤولين بالمؤسسة على بحث آلية تنفيذه جزائيا ومدنيا والتنسيق مع الجهات المختصة إصراراً منها على المضي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتدي عليها مؤكدة حرصها على مصلحة أموال شعب بأكمله وإعلاءً للحق وسيادة القانون.

وتؤكد المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية أنها مستمرة في بحث كافة أعمال مديرها العام الأسبق فهد الرجعان طيلة فترة عمله بها والتي قاربت على الثلاثون عاماً للوقوف على ثمة اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها وأنها لم تتوانى لحظة ولم تدخر وسعاً في ملاحقته أينما كان ملاذه.