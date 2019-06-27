"السكنية": تسليم 39 مدرسة في مدينة صباح الأحمد لوزارة التربية

"السكنية" تسلم 39 مدرسة في مدينة صباح الأحمد لوزارة التربية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:26 27/06/2019 حدث بتاريخ: 15:26 27/06/2019

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تسليم جميع مدارس قطاع (D) في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية الى وزارة التربية تمهيدا لتشغيلها.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن مدارس قطاعA+B+C في المشروع سبق تسليمهم بالكامل لوزارة التربية.

وذكرت أن اجمالي المدارس التي تم تسليمها لـ"التربية" في مدينة صباح الاحمد السكنية بلغ 39 مدرسة من أصل 45 مدرسة إجمالي المدارس في المدينة لافتة إلى أنه باقي ٦ مدارس في قطاع E لم تسلم حتى الآن.

وأشارت المؤسسة إلى أن المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية لخدمة سكان مدينة صباح الأحمد وتوفير الخدمات الحكومية اللازمة لهم.

يذكر أن مدينة صباح الأحمد من أوائل المدن المتكاملة التي تقوم على تنفيذها المؤسسة وهي أول مدينة وزعت قسائمها على المخطط، وتبلغ مساحة المدينة (4007) هكتار وتضم عدد (2201) بيت حكومي + عدد (7373) قسيمة سكنية، وتقع على طريق ميناء عبدالله – الوفـرة، وتبعـد (65) كم من مدينة الكويت.