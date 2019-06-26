جامعة الكويت تستلم كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 26/06/2019 حدث بتاريخ: 16:15 26/06/2019

أعلن أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على الإستلام الإبتدائي الجزئي لمبنى الطالبات في حرم كلية العلوم الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات التي أثيرت من قبل أعضاء اللجنة.

ولفت د. الرفاعي إلى أن كلية العلوم هي خامس الكليات الجامعية التي تستلم جامعة الكويت مبانيها في مدينة صباح السالم الجامعية استلاماً ابتدائياً بعد كل من كلية التربية وكلية الآداب وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية، مضيفاً أن الأسبوع القادم سيشهد استلام حرم الطالبات في كلية الهندسة والبترول ليكتمل بذلك عقد الكليات الست التي تضمها خطة الانتقال والتشغيل التي اعتمدها مجلس الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020.

ويحتوي مبنى الطالبات في حرم كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية 84 قاعة دراسية و181 مختبراً تعليمياً و27 مختبر لغة و 27 مختبر كمبيوتر واستراحات ومسرحين يتسع أحدهما لـ 500 متفرج بينما يتسع الآخر لـ 240 متفرج ومصليات و 433 مكاتباً لأعضاء هيئة التدريس والموظفين و 17 غرفة اجتماع وكافيتريا مركزية ومكتبة، ويعد هذا المبنى من أكبر المباني الإنشائية في مدينة صباح السالم الجامعية.

وكانت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية العلوم الجديد خلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 بحضور رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي، قبل أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع في الحرم الجامعي بمنطقة الشدادية.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي، والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد/ علي الأستاذ، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية م. ياسين الياسين، وممثل عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ومدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد حسين الفلاح، وكبير مهندسين اختصاصي مدني بوزارة الأشغال م. نبيل درويش حسن غلوم، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي.