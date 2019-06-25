الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة وخلال الأيام المقبلة قد تزيد عن 50 درجة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:10 25/06/2019 حدث بتاريخ: 14:27 25/06/2019

توقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة للادارة العامة للطيران المدني تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى بدءا من اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة مضيفة أن درجة الحرارة داخل محطات الرصد قد تزيد عن 50 درجة مئوية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الادارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى على المناطق البرية خاصة ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا خلال ساعات الليل.

وتوقع العلي نشاط الرياح الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس المقبلين إذ ستزيد سرعتها عن 55 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة على أن تهدأ سرعة الرياح تدريجيا بداية من يوم الجمعة المقبل لتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يشكل خطرا ما يترتب عليه ضربات الشمس مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالأماكن المغلقة المكيفة أثناء فترة الظهيرة وشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتفادي ضربات الشمس والاجهاد الحراري والجفاف.

ودعا مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأمواج الذي يصل إلى ست أقدام لنشاط الرياح مؤكدا ضرورة انتباه قائدي المركبات على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي) نتيجه نشاط الرياح المثيرة للغبار.

وأكد العلي أن (الأرصاد) الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس متمنيا السلامة للجميع.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكيه وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بادارة الأرصاد الجوية (met.gov.kw).