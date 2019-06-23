الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة للاتحاد في البلاد

نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم و سفير الاتحاد الأوروبي اثناء توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:40 23/06/2019 حدث بتاريخ: 16:02 23/06/2019

وقعت الكويت اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء بعثة للاتحاد في البلاد.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم في حين وقعها عن جانب الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى الكويت ميكيلي تشرفوني دورسو.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.